كرة اليد: الترجي الرياضي يحرز لقب كأس تونس للمرة 28 في تاريخه

أحرز الترجي الرياضي التونسي لقب كأس تونس لكرة اليد لموسم 2021 - 2022، اثر فوزه اليوم السبت على النادي الافريقي، في لقاء الدور النهائي، المعاد، بقاعة رادس، بنتيجة 33 - 27.

ويعد هذا اللقب رقم 28 في تاريخ الترجي الرياضي التونسي.







يذكر أنّ المكتب الجامعي كان قد قرر اعادة الدور النهائي لكأس تونس لكرة اليد، في نسختها السابعة والستين، على خلفية أحداث شغب بين جماهير الفريقين حدثت في بداية المباراة النهائية التي جرت في 11 ماي الماضي حين كانت النتيجة متعادلة (5-5).





