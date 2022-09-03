كرة اليد: الترجي الرياضي يحرز لقب كأس تونس للمرة 28 في تاريخه


Publié le Samedi 03 Septembre 2022 - 19:49قراءة: 0 د, 25 ث
      
أحرز الترجي الرياضي التونسي لقب كأس تونس لكرة اليد لموسم 2021 - 2022، اثر فوزه اليوم السبت على النادي الافريقي، في لقاء الدور النهائي، المعاد، بقاعة رادس، بنتيجة 33 - 27.
ويعد هذا اللقب رقم 28 في تاريخ الترجي الرياضي التونسي.


يذكر أنّ المكتب الجامعي كان قد قرر اعادة الدور النهائي لكأس تونس لكرة اليد، في نسختها السابعة والستين، على خلفية أحداث شغب بين جماهير الفريقين حدثت في بداية المباراة النهائية التي جرت في 11 ماي الماضي حين كانت النتيجة متعادلة (5-5).


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252408



En continu...

Toutes les news...
السبت 03 سبتمبر 2022 | 6 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:16 18:47 15:57 12:26 05:52 04:22
Babnet
31°
Babnet38°Babnet% 45:الرطــوبة
تونــسBabnet28°
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
38°-2835°-2939°-2736°-2837°-28
  • Avoirs en devises
    24271,3

  • (2 sept)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,21100 DT        1$ =3,21047 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 sept)   1115,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   