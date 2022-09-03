الغرفة الوطنية لمراكز تقويم السمع تنظم الؤتمر الأول لعلوم السمعيات أيام 2 و3 و4 سبتمبر 2022 بالحمامات

تنظم الغرفة الوطنية لمراكز تقويم وإصلاح السمع المنضوية تحت جامعة الصحة، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للسمع والتوازن، المؤتمر الأول لعلوم السمعيات واختصاص قيس وتقويم السمع، أيام 2 و3 و4 سبتمبر 2022 بالحمامات، وبحضور عدد هام من الأساتذة والخبراء والباحثين من عديد بلدان العالم.







وافتتحت رئيسة الغرفة، منى الزواري مليتي، أشغال المؤتمر الذي ينظم تحت إشراف الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، معتبرة أن تنظيمه يعدّ لبنة أولى نحو إرساء ملتقى علمي ينتظم بصفة دورية ويعنى بقيس وتقويم السمع والإضطرابات الناتجة عنه.



كما يمكّن المؤتمر من الإطلاع على أهم المستجدات والتطورات العلمية في المجال وفرصة هامة من أجل تبادل الخبرات والتجارب والبحث في كيفية الاستفادة منها.



وأضافت رئيسة الغرفة، أن الاختصاصات التي تعنى بقيس وتقويم السمع والاضطرابات الناتجة عنه تتسم في تونس ببعض التباينات، فرغم الخبرة العالية في المعالجة الطبية ومنها تقنية زرع القوقعة، وإحداث قسم للاختصاص بالمدرسة العليا للصحة فإن باقي الاختصاصات الخاصة بتقويم السمع لا تزال غير معروفة.

واعتبرت المتحدثة ذاتها أن الاختصاصات في هذا المجال تحتاج إلى دراسة ومراجعة، وخاصة مراجعة كراس الشروط بما يتماشى مع التقدم المتواصل للتقنيات والمعدات التكنولوجية وتطور الدراسات والبحوث وتكثيف التربصات.







