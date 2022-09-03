إحباط 14 عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية في الليلة الماضية


Publié le Samedi 03 Septembre 2022 - 17:05قراءة: 0 د, 39 ث
      
تمكنت الوحدات التابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط والساحل والجنوب من إحباط 14 عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية في الليلة الفاصلة بين يومي 2 و3 سبتمبر 2022، وفق ما أعلنه الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الجبابلي.


وأفاد الجبابلي أن إقليم الحرس البحري بالوسط تمكن من إحباط 9 عمليات هجرة غير نظامية كما تمكن من نجدة وإنقاذ 228 شخصا من بينهم عدد 117 من جنسيات إفريقية مختلفة والبقية تونسيون.

وتمكنت الوحدات التابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل، وفق ذات المصدر، من إحباط عمليتي هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية ونجدة وإنقاذ 28 شخصا من بينهم 9 مصريين و19 تونسيا في ما تمكن إقليم الحرس البحري بالجنوب من إحباط عمليتي هجرة غير نظامية ونجدة وإنقاذ 28 مهاجرا تونسيا.

وأوضح الجبابلي أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

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