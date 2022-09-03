الكاف: تنظيم حملة تلقيح ضدّ "كوفيد 19" لفائدة الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 5 سنوات و11 سنة


Publié le Samedi 03 Septembre 2022 - 19:46قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، عن برمجة حملة تلقيح ضد "كوفيد 19" لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و11 سنة، وذلك من 5 إلى 9 سبتمبر الجاري، وفق رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحّة عبد الباقي الجمني.
وأوضح الجمني، في تصريح لـ"وات"، أن الحملة تستهدف بالدرجة الأولى الاطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة أو صعوبات صحية أخرى يمكن أن تهدد حياتهم، مشيرا أن عمليات التلقيح ستنجر، بعد استشارة الطبيب، في مراكز التلقيح المفتوحة للعموم.


وأضاف أنه يمكن لكل الاولياء تقديم أبناءهم من نفس الشريحة العمرية للتلقيح بنفس المراكز، حيث تم لهذا الغرض تخصيص لقاح من نوع فايزر معدل للاطفال، علما وأنه تمّ تسجيل 5 آلاف طفل إلى حد الآن، من المنتظر أن يتلقوا استدعاء عن طريق إرسالية قصيرة لتلقي التلقيح بأحد المراكز المذكورة، وفق تأكيده.



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