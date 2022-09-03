بنزرت: قافلة صحيّة إقليمية متعدّدة الاختصاصات بمعتمدية غزالة ببادرة من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري

في إطار الحملة التوعوية والتحسيسية حول فوائد التنظيم العائلي واستعمال وسائل منع الحمل، التي تنتظم بكامل الجمهورية من 1 إلى 26 سبتمبر الجاري تحت شعار "انا اخترت الوسيلة ،إلي توالمني"، نظّم، اليوم السبت، الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والجمعية التونسية للصحة الإنجابية قافلة صحية إقليمية متعدّدة الاختصاصات اساسها صحة الام والطفل بمقر دار الثقافة بمعتمدية غزالة من ولاية بنزرت.





وتندرج هذه القافلة في اطار اعطاء إشارة انطلاق الحملة التحسيسية المذكورة وبمناسبة احياء تونس لليوم العالمي لاستعمال موانع الحمل، حيث اختار الديوان من خلال استتفار مندوبياته الـ24 تنظيم أكثر من قافلة إقليمية على امتداد الشهر الجاري وكانت البداية اليوم بولاية بنزرت وستليها ولايتا القيروان ومدنين، وفق ما ذكره الرئيس المدير العام للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري، محمد الدوعاجي، لـ"وات"، معربا عن تقديره للمجهود المبذول من قبل جميع الهياكل لانجاح القافلة.وتضمّن البرنامج الميداني للقافلة تقديم خدمات صحيّة وطبيّة شاملة من خلال عيادات طبية أثّثها أهل الاختصاص من اطباء وقوابل في اختصاصات تقصّي السرطانات الانثوية، وطب النساء والتوليد، ومراقبة الحمل، وعيادات في طب الاطفال والكشف بالصدى، وخدمات اضافية اخرى تتمثل في عيادات الامراض الجلدية، والطب العام من خلال تقصي السمنة ومرضي السكري وضغط الدم، وأيضا خدمات توعوية وتحسيسية حول التنظيم العائلي والتوقي من الامراض، وفق الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، محمّد الدوعاجي.هذا وقد شهدت القافلة الإقليمية مشاركة مكثّفة، حيث ساهم فيها كل من الادارة الجهوية للصحة عبر مستشفى ماطر و الدائرة الصحية بغزالة، وقسم طب النساء والتوليد وقسم طب الأطفال بمستشفى بنزرت، وكل من ديوان الاسرة و العمران البشري والنيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة ببنزرت ومندوبية الشباب ببنزرت ودار الشباب بغزالة، والهلال الاحمر المكتب المحلي بغزالة، وبلدية غزالة، والمندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بكل من ولايات زغوان، وبن عروس، ومنوبة، وباجة، والكاف ومعتمدية غزالة، ومندوبية الشؤون الثقافية ببنزرت ودار الثقافة بغزالة، وجمعية نادي الصحافة ببنزرت، ووسائل اعلام عديدة.