الطبوبي يدعو رئيسة الحكومة إلى الاجتهاد للتوصل لإتفاق مع اتحاد الشغل يراعي مصلحة البلاد

دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم السبت، رئيسة الحكومة إلى الاجتهاد من موقعها للتوصل إلى اتفاق يراعي مصلحة البلاد والاستحقاقات الاجتماعية، مشيرا إلى أن البلاد ليست في حاجة إلى مزيد من التوترات في الظرف الراهن.







وجاء تصريح نور الدين الطبوبي على هامش اشرافه اليوم السبت بمدينة المنستيرعلى دورة تدريبية لقسمي المالية والإدارة والشباب والمرأة والجمعيات المنضوية تحت اتحاد الشغل .



وقال الطبوبي في تصريح إعلامي نشر على موقع الاتحاد "لابد أن اجتهد من موقعي وأن تجتهد رئيسة الحكومة من موقعها للتوصل إلى اتفاق يراعي مصلحة البلاد ويراعي الاستحاقات الاجتماعية"، مشيرا إلى أن اتحاد الشغل سيعود إلى هياكله لاتخاذ القرارات في حال لم يقع التوصل إلى اتفاق مع الحكومة.



ولم يتوصل الاتحاد خلال الجلسات التفاوضية المنعقدة سواء الاثنين الماضي أو الأربعاء الماضي أو أمس الجمعة إلى اتفاق حاسم مع الحكومة بخصوص الزيادة في الأجور لسنوات 2021 و2022 و2023 أو بقية الاتفاقات العالقة.



وبخلاف الاتفاق المحرز مع الحكومة على مستوى إعادة صياغة المنشور 20 والمتعلق بتنظيم التفاوض بين الهياكل الحكومية والنقابات، لم تحقق بقية الملفات العالقة على غرار الزيادة في الأجور وتطبيق اتفاق 6 فيفري 2021، وإلغاء المساهمة التضامنية وإصلاح المؤسسات العمومية تاي تقدم يذكر.



