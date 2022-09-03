سليانة: تعزيز أسطول الشركة الجهوية للنقل بسليانة بـ 6 حافلات مكيّفة جديدة

تسلّمت الشركة الجهوية للنقل بسليانة، مساء أمس الجمعة، 6 حافلات مكيفة جديدة من مجموع 9 حافلات، وذلك في إطار تعزيز أسطولها وتقريب الخدمات للمواطنين.

وذكرت الممثلة القانونية للشركة الجهوية للنقل بسليانة، أسماء الماجري، في تصريح، اليوم السبت، لـ"وات"، أن هذه الحافلات تندرج في إطار صفقة بعنوان سنة 2020 قدّرت قيمة الاقتناءات الجملية ضمنها بحوالي 4.5 مليون دينار.







وأشارا إلى أنّه من المبرمج في إطار ذات الصفقة تسلّم 3 حافلات نقل حضري أخرى في موفى شهر جانفي أو بداية شهر فيفري القادمين.



وأكدت الماجري أن هذه الاقتناءات ستساهم في تخفيف الضغط على الجهة وفتح خطوط جديدة كانت مطلبا ملحا لأبناء الجهة بما في ذلك خطوط سليانة/القيروان، وسليانة/نابل، وسليانة/المنستير عبر سوسة، حيث ستشرع هذه الخطوط في رحلاتها إنطلاقا من يوم غد الأحد

يذكر أن الخطوط المذكورة قد تعطلت طيلة سنتين وباتت مطلبا ملحا لكافة متساكني ولاية سليانة.





