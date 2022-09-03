ميناء حلق الوادي استعد لاستقبال 4 رحلات مبرمجة اليوم السبت بعد تأمين مغادرة 6 الاف مسافر امس الجمعة


Publié le Samedi 03 Septembre 2022 - 12:02قراءة: 1 د, 6 ث
      
أكد ديوان البحرية والتجارية والموانئ، ان مصالح إدارة ميناء حلق الوادي استعدت لاستقبال 4 رحلات للمسافرين المغادرين لتونس مبرمجة اليوم السبت .


وأضاف ديوان البحرية التجارية والموانئ، في بلاغ نشره مساء الجمعة، ان ميناء حلق الوادي سجل امس الجمعة، عبور قرابة 6 آلاف مسافر و1800 سيارة في اتجاه مرسيليا (فرنسا) وجنوة (ايطاليا)، على متن سفينتي "تانيت" و "قرطاج" في ظروف طيبة ودون تسجيل أي تأخير رغم تزامن رسو السفينتين.


وشهدت المرحلة الأولى من موسم عودة التونسيين بالخارج المتعلقة بالعودة من بلدان الإقامة خلال الفترة من 15 جوان إلى غاية 31 جويلية قفزة هامة مقارنة بنفس الفترة من السنة المرجعية 2019 .

وبلغ عدد المسافرين القادمين من أوروبا عبر المحطة البحرية لميناء حلق الوادي قرابة 190 الف مسافرا و زهاء 61 الف عربة مقابل 162 الف مسافر وزهاء 49 الف عربة سنة 2019.

يذكر ان اللجنة المينائية تعمل دوريا على الإعداد والتنسيق من اجل استباق جميع الحالات أثناء فترات الذروة وتوفير أفضل الظروف لعودة للمسافرين إلى بلدان إقامتهم".
وكانت اللجنة المينائية بحلق الوادي عقدت اواخر الشهر الماضي جلسة عمل بإشراف مدير الميناء و بحضور السلط الأمنية والديوانية والشركات البحرية الناقلة للمسافرين.

وسجلت اللجنة تحسن كبيرا في معدل فترة عبور المسافرين للمحطة البحرية بمعدل لا يفوق 20 دقيقة لأغلبية السيارات الوافدة والمغادرة بالإضافة إلى تفعيل عديد الإجراءات من طرف جميع الاطراف المتدخلة التي ساهمت في تحسين الخدمات والتخفيف من الضغط.



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