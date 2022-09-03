بطولة امريكا المفتوحة للتنس: انس جابر تواجه الروسية كودارميتوفا في ثمن النهائي


Publié le Samedi 03 Septembre 2022 - 11:15 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تواجه لاعبة التونسية انس جابر المصنفة الخامسة عالميا اللاعبة الروسية فيرونيكا كودارميتوفا المصنفة 18 عالميا في لقاء الدور ثمن النهائي لبطولة امريكا المفتوحة للتنس و المقرر يوم غد الاحد.
وكانت جابر قد تمكنت يوم امس الجمعة من تحقيق التاهل الى الدور ثمن النهائي لبطولة امريكا المفتوحة اثر فوزها على الامريكية شلبي روجرز المصنفة 31 عالميا بنتيجة 2-1 تفاصيلها 4-6 و 6-4 و 6-3.



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