وزارة الاقتصاد تنهي اعمال المقاربة على مستوى 14 ولاية في اطار اعداد المخطط التنموي 2023-2025

أنهت وزارة الاقتصاد والتخطيط ، أعمال المقاربة في اطار اعداد المخطط التنموي 2023-2025، اشغال المقاربة الخاصة على مستوى 14 ولاية في انتظار استكمال بقية الولايات بحلول يوم 19 سبتمبر 2022 .







وتقوم أشغال المقاربة على عقد اجتماعات بالعاصمة بين مسؤولي وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلي الولايات لعرض أفكار المشاريع التي يطرحها الجانبان ومناقشتها.



وستعقب مرحلة المقاربة، مرحلة المشاورات على المستوى الجهوي والتي ستفضى الى تبويب المشاريع في وقت لاحق قبل التوصل الى إعداد مشروع المخطط التنموي الذي يعرض على أنظار مجلس الوزراء للتداول بشأنه.



يشار الى ان وزارة الاقتصاد والتخطيط، عقدت امس الجمعة،



وأوصى الحاضرون بضرورة التعجيل في تنفيذ وتفعيل قرارات المجلس الوزاري لسنة 2019 الخاص بولاية جندوبة، وتدعيم القسط الأول لبرنامج التنمية المندمجة بمعتمديات غار الدماء وفرنانة وعين دراهم تورفيع الاعتمادات المخصصة للتزود بالماء الصالح للشراب.





وتقوم أشغال المقاربة على عقد اجتماعات بالعاصمة بين مسؤولي وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلي الولايات لعرض أفكار المشاريع التي يطرحها الجانبان ومناقشتها.وستعقب مرحلة المقاربة، مرحلة المشاورات على المستوى الجهوي والتي ستفضى الى تبويب المشاريع في وقت لاحق قبل التوصل الى إعداد مشروع المخطط التنموي الذي يعرض على أنظار مجلس الوزراء للتداول بشأنه.يشار الى ان وزارة الاقتصاد والتخطيط، عقدت امس الجمعة، جلسة عمل مع ولاية جندوبة في إطار استكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023-2025وأوصى الحاضرون بضرورة التعجيل في تنفيذ وتفعيل قرارات المجلس الوزاري لسنة 2019 الخاص بولاية جندوبة، وتدعيم القسط الأول لبرنامج التنمية المندمجة بمعتمديات غار الدماء وفرنانة وعين دراهم تورفيع الاعتمادات المخصصة للتزود بالماء الصالح للشراب.