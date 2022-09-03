نصف نهائي كاس تونس - الافريقي والصفاقسي في كلاسيكو مثير من اجل حجز مكان في العرس الختامي

سيكون ملعب حمادي العقربي برادس غدا الاحد بداية من الساعة السادسة مساء مسرحا لكلاسيكو مثير بين النادي الافريقي والنادي الصفاقسي رهانه العبور الى الدور النهائي لمسابقة كاس تونس للموسم الرياضي 2021-2022 ومواصلة المسيرة نحو كسب ود الاميرة لانقاذ موسمهما بعد الاكتفاء في سباق البطولة بالمركزين الرابع والثالث على التوالي.







ولن يشذ الحوار الذي سيجمع بين مدرستين عريقتين في الكرة التونسية عن طابع الحماس والتشويق في موعد متجدد بين الفريقين في مسابقة الكاس بعد حوالي عام من اخر مواجهة جمعت بينهما في اطار الدور النهائي للنسخة الفارطة بجزيرة الاحلام جربة والتي عادت خلالها الكلمة الاخيرة لفريق عاصمة الجنوب بركلات الترجيح.



ويدخل النادي الافريقي بقيادة المدرب القديم الجديد برتران مارشان المباراة مستفيدا من اسبقية الجمهور التي ستشكل عامل تحفيز هام للفريق الذي حافظ تقريبا على نفس رصيده البشري في غياب الانتدابات بفعل الصعوبات المالية. وسيجد الاطار الفني نفسه امام دائرة اختيارات ضيقة للغاية على مستوى تحديد التشكيلة الاساسية للموسم الجديد انطلاقا من لقاء الغد امام النادي الصفاقسي وهو ما سيملي عليه التعويل على ذات الاسماء التي لعبت الموسم المنقضي والتي تتالف في معظمها من عناصر شابة.

وسيسعى فريق باب الجديد الذي يملك في خزائنه 13 كاسا الى احداث الفارق معولا على عنصر التناغم في التشكيلة الاساسية التي الفت اللعب مع بعضها سواء في نهاية الموسم المنقضي او خلال المباريات الودية التحضيرية للموسم القادم. وسيضطلع خط الهجوم بمهمة دقيقة لترجمة ذلك النزوع الى حسم امر المباراة والصعود الى النهائي للمرة الاولى منذ موسم 2017-2018.



وسيعول الجهاز الفني للافريقي في مهمة البحث عن التاهل على خط هجوم بقيادة المخضرم زهير الذوادي الذي تلوح مشاركته مؤكدة رغم مضاعفات الاصابة التي كان تعرض لها مؤخرا ويبقى ظهور ادم الطاوس واردا في صورة تعذر مشاركة الذوادي كاساسي بالاضافة الى الشاب يوسف سنانة الذي ينطلق بحظوظ اوفر مقارنة بزميليه حمدي العبيدي ومحمد علي العمري.

وتبقى اصابة لاري العزوني في الحصة التدريبية الاخيرة ومدى تطور حالته الصحية الهاجس الابرز لدى الاطار الفني للاحمر والابيض وهو ما دفعه الى تحضير حلول بديلة في صورة استحالة الاعتماد على العزوني من خلال رفع درجة تجهيز الثنائي خليل القصاب وياسين الدريدي.

ومن جهته، سيتحول النادي الصفاقسي الى ملعب رادس رافعا شعار التحدي وسيحاول القفز على الصعوبات التي يعيشها على المستوى الاداري والتي انعكست على الجوانب الفنية بعد مغادرة بعض الركائز الاساسية من اجل المضي قدما نحو معانقة اللقب للمرة الثالثة خلال السنوات الاربع الاخيرة والسابعة في سجل النادي.



ولم يكن من خيار امام الهيئة التسييرية المؤقتة برئاسة محمد الطرابلسي سواء شحذ معنويات اللاعبين وتحفيزهم للظهور بوجه مشرف وتحقيق التاهل الى الدور النهائي وهو ما تم التركيز عليه خلال الحصص التدريبية الاخيرة. وستسعى المجموعة الشابة التي يديرها المدرب كريم دلهوم جاهدة لتقديم مباراة ممتازة والدفاع عن حظوظها لضمان التاهل الى الدور النهائي للمرة الرابعة عشرة في تاريخ الجمعية.

ولعل طبيعة الزاد البشري للنادي الصفاقسي ومحدوديته ستجبر الجهاز الفني على التعاطي الحذر مع مجريات اللقاء في محاولة منه الى احتواء حماس المنافس الذي سيكون مدفوعا من جماهيره خصوصا خلال الدقائق الاولى وهو ما يملي حسن توظيف الامكانيات المتاحة وتطويعها تكتيكيا للخروج بورقة الترشح الى العرس الختامي.

ومهما يكن من امر تحضيرات الفريقين للقاء الغد فان الحوار سيكتنفه الغموض ويصعب التكهن خلاله بهوية الفريق الذي سيلتحق بمستقبل المرسى الى الدور النهائي.

يذكر ان المباراة سيديرها الحكم هيثم قيراط فيما سيتولى الحكم يوسف السرايري الاشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار".



