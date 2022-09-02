المنستير: مشاركة مختصين من 14 دولة في المؤتمر الدولي السادس حول التركيب الالكتروني للجزيئات

يحتضن المعهد العالي للإعلامية والرياضيات بالمنستير في الفترة 3-6 سبتمبر الجاري، المؤتمر الدولي السادس حول التركيب الالكتروني للجزيئات، تنظمه جامعة كلارمون فيران بفرنسا بالتعاون مع كلية العلوم بالمنستير، وفق ما أفاد به "وات"، اليوم الجمعة، محمّد العجمي الحاج حمودة، الأستاذ المحاضر بجامعة المنستير وعضو لجنة تنظيم المؤتمر.







وسيتطرق محاضرون مختصون من تونس وفرنسا وبولونيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك وهولندا واسبانيا وألمانيا واليابان وبلجيكا وتركيا، عبر أكثر من 60 مداخلة علمية وعدّة معلقات علمية، إلى المستجدات في الأساليب والمناهج الجديدة للتركيب الالكتروني للجزيئات، وفي النمذجة ومحاكاة الأنظمة منخفضة الأبعاد.



ويركز العديد منهم في مداخلاتهم على استعراض آخر النظريات ذات العلاقة بالتركيب الالكتروني الجزيئي، وأحدث ما وقع تطويره من تطبيقات متعلقة بمحاكاة التركيب الالكتروني الجزيئي علاوة على تبادل الخبرات في مختلف المجالات المرتبطة بالمحورين السالف ذكرهما، حسب ذات المصدر.



