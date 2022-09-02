نصف نهائي كاس تونس: مستقبل المرسى يفوز على اتحاد بن قردان 1-صفر يبلغ النهائي


Publié le Vendredi 02 Septembre 2022 - 20:35 قراءة: 0 د, 42 ث
      
نجح المستقبل الرياضي بالمرسى في تحقيق التاهل الى الدور النهائي لكاس تونس لكرة القدم (نسخة فرحات حشاد) اثر فوزه مساء اليوم الجمعة على اتحاد بن قردان بنتيجة 1-صفر في مباراة الدور نصف النهائي التي احتضنها ملعب المرحوم حمادي العقربي برادس.
وجاء الهدف الوحيد لفريق الصفصاف بفضل اسامة العمدوني في الدقيقة 14.


وفرض اتحاد بن قردان سيطرة ميدانية على مجريات اللعب محاولا تعديل الكفة الا ان الفرص الكثيرة التي اتيحت له ذهبت ادراج الرياح.
ويبلغ مستقبل المرسى الدور النهائي لكاس تونس للمرة 14 في تاريخه بعد سنوات 1961، 1977، 1984، 1990، 1994،1965, 1966، 1970، 1973، 1983، 1987، 1993 و2013.
وسبق لمستقبل المرسى الحصول على كاس تونس في 5 مناسبات 1961 و 1977 و 1984 و 1990 و 1994.
ويلاقي مستقبل المرسى في لقاء النهائي المتاهل من مباراة نصف النهائي الثاني و التي ستجمع يوم الاحد القادم النادي الافريقي بالنادي الصفاقسي.



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