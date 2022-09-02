مستشفى فرحات حشاد بسوسة يتسلم آلة قيس الحرارة مجهزة بكاميرات تسجيل وبرنامج تقصي أولي لفيروس كوفيد -19

تسلمت إدارة المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة اليوم الجمعة آلة قيس الحرارة مجهزة بكاميرات تسجيل وبرنامج تقصي أولي لفيروس كوفيد -19 والتي سيقع لاحقا وبالتنسيق مع مصلحة حفظ الصحة إختيار الموقع المناسب لتركيزها داخل المستشفى بهدف ضمان الجدوى القصوى والفاعلية المثلى للجهاز الذي تبرعت به احدى المؤسسات الصناعية.







وقد حضر حفل تسليم هذا الجهاز والي سوسة نبيل فرجاني الذي عبر عن شكره لكل من ساهم في هذا العمل الإنساني التضامني النبيل منوها بالمناسبة بمساهمات رجال وسيدات الأعمال والمواطنين ومكونات المجتمع المدني بولاية سوسة على انخراطهم في عملية مقاومة الوباء وكسر حلقات العدوى ودعمهم المتواصل للجهود المبذولة من طرف السلط الجهوية والمحلية .



