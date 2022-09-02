العودة المدرسية: وزارة الصحة تنظم حملة تلقيح خاصة للأطفال ضد كوفيد-19 بلقاح "فايزر"


Publié le Vendredi 02 Septembre 2022 - 20:05 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تنظم وزارة الصحة بمناسبة العودة المدرسية يوم 15 سبتمبر الجاري، حملة تلقيح خاصة ضد كوفيد-19 لفائدة أطفال الفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة بلقاح "فايزر"، وذلك من 5 إلى 9 سبتمبر الجاري.


وبينت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه الحملة تستهدف الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة "تستوجب اتخاذ هذا الإجراء الوقائي حسب توصيات الطبيب المباشر"، مشيرة إلى أن الحملة متاحة أيضا لكافة الأطفال المنتمين لهذه الفئة العمرية حسب رغبة الأولياء في ذلك.

وتتوفر اللقاحات الخاصة بالأطفال المضادة لكوفيد-19 في كافة مراكز التلقيح القارة بولايات الجمهورية، أوردتها الوزارة في شكل قائمات على صفحتها الرسمية بمنصة "الفايسبوك".


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