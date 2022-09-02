رئيس الجمهورية يتسلّم التقرير السنوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية للعام 2020ـ2021

تسلّم رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، من رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عماد الحزقي، التقرير السنوي للهيئة لسنة 2020ـ2021.







وتم خلال اللقاء، وفق بلاغ للرئاسة، "إثارة جملة من المسائل المتعلقة بالهيئات الرقابية في تونس، وضرورة تغيير التشريعات المتصلة بها حتى تؤدي وظائفها وتحقق الأهداف التي بُعثت من أجلها، إذ لا يكفي وضع التقارير، بل يجب ترتيب النتائج القانونية عن مضامين تلك التقارير"



كما تم التأكيد على أنه سيتم إعداد مشروع نصّ يتعلّق بالهيئات الرقابية، عموما، ومن بينها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.



