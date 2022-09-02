1السفارة الأمريكية تعلن عن اطلاق برنامج تأشيرة الأعمال الأمريكية بداية من 31 اوت 2022

أعلنت السفارة الأمريكية بتونس، الجمعة، عن إطلاق برنامج تأشيرة الأعمال الأمريكية بداية من 31 أوت 2022







ويهدف برنامج تأشيرة الأعمال الأمريكية، إلى زيادة توسيع العلاقات التجاريّة بين الولايات المتحدة وتونس، من خلال مساعدة أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بتونس على تطوير علاقاتهم مع نظرائهم من رجال الأعمال الأمريكيين.



وسيتمكن أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بتونس، وفق بلاغ صادر عن السفارة، من خلال هذا البرنامج، من طلب مواعيد تأشيرة عاجلة لرحلات العمل إلى الولايات المتحدة.



وقالت القائمة بالأعمال ناتاشا فرانشيسكي بهذه المناسبة "هذا التعاون بين السفارة الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية بتونس يعد وسيلة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا وتنمية بيئة الأعمال النشيطة في تونس."



من جانبه قال رئيس غرفة التجارة الأمريكية بتونس ناصر الحيدوسي "سررنا بالشراكة مع سفارة الولايات المتحدة في برنامج تأشيرة الأعمال الجديد هذا، الذي يدعم بشكل مباشر جهود غرفة التجارة الأمريكية المبذولة لزيادة الاستثمار الأمريكي في تونس."



يشار الى ان غرفة التجارة الأمريكية بتونس هي منظمة غير حكومية تم إنشاؤها سنة 1989، وتعمل منذ احداثها على تشجيع الروابط بين رجال / سيدات الأعمال والشركات في تونس والولايات المتحدة الأمريكية لتطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.



