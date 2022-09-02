بطولة افريقيا للكرة الطائرة للوسطيات: المنتخب المصري يفوز على نظيره المغربي 3-صفر و يتاهل الى النهائي


Publié le Vendredi 02 Septembre 2022 - 18:59 قراءة: 0 د, 18 ث
      
نجحت وسطيات المنتخب المصري للكرة الطائرة مساء اليوم الجمعة في حجز تذكرة العبور الى الدور النهائي لبطولة افريقيا للامم بعد فوزهن على المنتخب المغربي بنتيجة 3-صفر (25-11 و25-8 و25-12) في مباراة الدور نصف النهائي التي دارت بقاعة عيسى بن نصر بقليبية.
يذكر ان الدور نصف النهائي الثاني سيجمع في وقت لاحق من مساء اليوم الجمعة بين المنتخب التونسي ونظيره الكاميروني.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252353



En continu...

Toutes les news...
انتهاء أوسو
الجمعة 02 سبتمبر 2022 | 5 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:18 18:48 15:58 12:26 05:51 04:21
Babnet
30°
 Babnet35° Babnet % 62 :الرطــوبة
تونــس Babnet26°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2637°-2837°-2937°-2838°-28
  • Avoirs en devises
    24271,3

  • (2 sept)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,21100 DT        1$ =3,21047 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 sept)   1115,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   
include FCPATH."/parts/onesignal2017.php"; ?>