بطولة افريقيا للكرة الطائرة للوسطيات: المنتخب المصري يفوز على نظيره المغربي 3-صفر و يتاهل الى النهائي

نجحت وسطيات المنتخب المصري للكرة الطائرة مساء اليوم الجمعة في حجز تذكرة العبور الى الدور النهائي لبطولة افريقيا للامم بعد فوزهن على المنتخب المغربي بنتيجة 3-صفر (25-11 و25-8 و25-12) في مباراة الدور نصف النهائي التي دارت بقاعة عيسى بن نصر بقليبية.

يذكر ان الدور نصف النهائي الثاني سيجمع في وقت لاحق من مساء اليوم الجمعة بين المنتخب التونسي ونظيره الكاميروني.



