بطولة افريقيا للكرة الطائرة للوسطيات: المنتخب المصري يفوز على نظيره المغربي 3-صفر و يتاهل الى النهائي

نجحت وسطيات المنتخب المصري للكرة الطائرة مساء اليوم الجمعة في حجز تذكرة العبور الى الدور النهائي لبطولة افريقيا للامم بعد فوزهن على المنتخب المغربي بنتيجة 3-صفر (25-11 و25-8 و25-12) في مباراة الدور نصف النهائي التي دارت بقاعة عيسى بن نصر بقليبية.
يذكر ان الدور نصف النهائي الثاني سيجمع في وقت لاحق من مساء اليوم الجمعة بين المنتخب التونسي ونظيره الكاميروني.
يذكر ان الدور نصف النهائي الثاني سيجمع في وقت لاحق من مساء اليوم الجمعة بين المنتخب التونسي ونظيره الكاميروني.
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