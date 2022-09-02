وزارة الأسرة تعلن عن إستشارة لتسويغ و تسيير رياض أطفال

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، الجمعة، عن إستشارة لتسويغ وتسيير 4 رياض أطفال جاهزة ومجهزة في في ولايات زغوان ومنوبة وبنزرت، وذلك قصد استغلالها والتصرف فيها تصرفا مباشرا.







وأشارت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه الاستشارة تتنزل في إطار دعم فرص الانتصاب للحساب الخاص لحاملي الشهائد العليا من الشباب من العاطلين عن العمل في مجال الطفولة.



وتتوزع الفضاءات المذكورة في الإستشارة إلى 2 رياض أطفال بكل من حمام الزربية وجبل الوسط من ولاية زغوان وروضة أطفال بماطر من ولاية بنزرت وأخرى بشواط من ولاية منوبة.



ودعت الوزارة الراغبين في الترشح الى سحب كراس شروط المتعلق بتسويغ لتسيير روضة الأطفال من مقرات المندوبيات الجهوية للشؤون المرأة والأسرة أو عن طريق الموقع الرسمي للوزارة وإرسال عروضهم طبقا لما ينص عليه كراس الشروط المذكور، وذلك بداية من 5 سبتمبر الجاري إلى غاية 14 من ذات الشهر.



وستتولى الوزارة، حسب نص البلاغ، برمجة دورات تكوين ورسكلة الإطارات التربوية والإدارية إثر الإعلان عن نتائج فتح العروض بالتعاون مع منظمة اليونيسف والوكالة الألمانية للتعاون الفني بالإضافة إلى وضع برنامج مرافقة ودعم طيلة سنة كاملة من انطلاق تنفيذ البرنامج.



وأضافت الوزارة أنها بصدد التنسيق مع المؤسسات الاقتصادية المتمركزة بجوار رياض الأطفال المذكورة في الاستشارة قصد خلاص معاليم التسجيل والمعاليم الشهرية لفائدة أبناء موظفي المؤسسات الاقتصادية.







