بعد أن لازمها المنحى الإيجابي 8 حصص على التوالي بورصة تونس تتراجع الجمعة

بعد أن لازم المنحى الإيجابي بورصة تونس ثماني حصص متتالية، أقفلت بورصة تونس حصة، الجمعة، على منحى سلبي، ليتراجع مؤشرها المرجعي، " توننداكس"، بنسبة 0،35 بالمائة عند مستوى 8105،03 نقطة، وسط حجم تداول جملي بقيمة 12،4 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة، " التونسية للأوراق المالية".







وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم الشركة التونسية للسيارات قائمة الارتفاعات بنسبة 4،4 بالمائة (21،930د)، محققا حجم تداول بقيمة 34 ألف دينار، علما وأن السهم حقق تطورا بنسبة 40،8 بالمائة منذ إدراجه بالبورصة.



كما ارتفع سهم الشركة العصرية للخزف بنسبة 3،2 بالمائة (0،980د) وسجل السهم تطورا بنسبة 15،3 بالمائة منذ بداية سنة 2022.



وفي المقابل تراجع سهم بنك تونس والامارات بنسبة 4،4 بالمائة (6،120د)، مسجلا حجم تداول ضعيف في حدود 2 ألف دينار، علما وأن السهم تراجع بنسبة 16،5 بالمائة من حيث الأداء السنوي.





كما انخفض سهم الصناعات الكيميائية للفليور بنسبة 3،8 بالمائة (93،500د)، مسجلا حجم تداول لبقيمة 160 ألف دينار.



واستأثر سهم شركة المنتوجات الصحية " ليلا" بأكبر حجم تداول خلال الحصة ، بقيمة 5،2 مليون دينار، كما ارتفع السهم بنسبة 2،4 بالمائة (8،600د).



