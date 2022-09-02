وزير الصحة: الاستراتيجية الصحية لتونس ترتكز على تطوير صناعة الادوية وتصديرها الى افريقيا

أكد وزير الصحة، علي مرابط، اليوم الجمعة "أن الاستراتيجية الصحية لتونس، ترتكز على تطوير الصناعة الصيدلانية وانتاج الأدوية، والعمل على تصدير الدواء الى البلدان الأفريقية وغيرها من البلدان.







وأضاف لدى إشرافه على تدشين استثمارات جديدة بالمركز الصناعي لمخابر سانوفي في مقرين من ولاية بن عروس، أن الوزارة تعمل على تكريس ثقافة الوقاية، مشيرا إلى أن المخابر التونسية تغطي بصفة عامة ربع احتياجات السوق التونسية من الأدوية.



واوضح الوزير ان تونس تحرص مع مختلف الشركاء والمتدخلين في قطاع الصحة العمومي والخاص، على توفير الدواء للتونسيين ضمانا للحق قي الصحة المكرس في الدستور الجديد، كما تطمح الى تعزيز تصدير الأدوية نحو افريقيا وحتى أوروبا.



وشدد على حرص الوزارة على توفير الأدوية سواء بالنسبة للامراض العادية او المزمنة تفاديا لازمات نقص الأدوية خاصة بعد جائحة كوفيد 19، مشيرا الى اهمية تكريس ثقافة الوقاية التي تعتمد على التشجيع على الرياضة والتلقيح وتفادي التدخين والتغذية المتوازنة والسليمة والتي من شانها ان تحفظ صحة المواطن وتجنبه عديد الأمراض المكلفة والمنتشرة اليوم على غرار امراض القلب والشرايين والامراض السرطانية والعصبية وغيرها.



ومن جانبه صرح مدير التصنيع بشركة "سانوفي" قيس الأندلسي ان مركز تصنيع سانوفي بتونس ينتج حاليا 35 فاصل 5 مليون وحدة ويتم توجيه 13 بالمائة من اجمالي هذا الإنتاج للتصدير مشيرا الى انه سيتم بداية من السنة المقبلة البدء بالعمل على التصدير لأكثر من 19 بلدا أفريقيا بجنوب الصحراء وأفريقيا الوسطى بما يرفع حجم الصادرات الى 28 بالمائة سنة 2023 و57 بالمائة سنة 2026



