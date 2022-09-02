وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة أن تستفيد افريقيا من التحول التكنولوجي في مجالات البيولوجيا والطب الموجه والهندسة الوراثية

أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، أمس الخميس، على ضرورة أن تستفيد إفريقيا من التحوّل التكنولوجي في مجالات البيولوجيا والطبّ الموجّه والهندسة الوراثية وتأثيراتهم في معالجة أمراض المستقبل داعيا إلى تعزيز التعاون والبحث والتجديد في هذا المجالات الواعدة بين دول القارة.







وأوضح لدى إشرافه، أمس، على مائدة مستديرة تحت عنوان" العلاقات الإبداعية بين الطبّ الموجّه والهندسة الوراثية وفنون النانو: المستقبل والرهانات والآفاق للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة والناشئة في إفريقيا"، الحلّ يكمن في استثمار إفريقيا والمؤسّسات الصغرى والمتوسطة والناشئة في البحث والتجديد والاستفادة من التحوّلات التكنولوجية.



ودعا بالمناسبة إلى ضرورة التعاون وتعزيز البحث والتجديد من أجل دعم وتنفيذ السياسات الملائمة لمعالجة التحدّيات الرئيسية، وبعث فرص العمل من خلال دفع المواهب وتحفيز النموّ الاقتصادي في إفريقيا، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وتحسين الاستثمارات، والمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لإفريقيا.



وتندرج هذه المائدة المستديرة التي حضرها عدد من الضّيوف من عدّة دول، في إطار ملتقى الأعمال والتجديد في إفريقيا تحت شعار " تيكاد تونس للتجديد 22" الذي تنظّمه وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تحت إشراف وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والطاقة والمناجم يومي 01 و02 سبتمبر 2022. وتمّ خلالها تقديم قصص نجاح تتعلّق بإحدى الشركات الناشئة والجمع بين المهارات التقنية والناعمة لتحويل الأفكار إلى مشاريع.





