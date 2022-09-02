وزارة الفلاحة تخصص منحة لري الغراسات الفتية والمنتجة لمدة شهري سبتمبر واكتوبر 2022


Publié le Vendredi 02 Septembre 2022 - 19:09 قراءة: 0 د, 29 ث
      
خصصت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الجمعة، منحة لري الغراسات الفتية والمنتجة لمدة شهري سبتمبر واكتوبر 2022، وذلك في اطار مساعدة صغار و متوسطي الفلاحين المتضررين من انحباس الامطار، على ري اشجار الزياتين واللوز.


وافادت الوزارة في بلاغ صادر عنها، انه سيقع تقديم ريتين بحساب 4 دنانير للزياتين المنتجة، و 5ر1 دينار للوز المنتجة ،اضافة الى 2 دنانير للزياتين الفتية و دينار للوز.

وتم، بحسب المصدر ذاته، توجيه منشور توضيحي الى المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية بتطاوين ومدنين وقابس بخصوص طرق توضيح هذا البرنامج.

ودعت وزارة الفلاحة الراغبين في الانتفاع بالبرنامج المذكور الاتصال بالمندوبيات الجهوية للفلاحة المعنية.

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