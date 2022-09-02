استعدادا لكاس العالم 2022: بلجيكا تواجه مصر وديا يوم 18 نوفمبر المقبل بالكويت


Publié le Vendredi 02 Septembre 2022 - 16:07 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أعلن المنتخب البلجيكي لكرة القدم عن إجراء مباراة ودية مع نظيره المصري في الكويت بتاريخ 18 نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمنافسات كاس العالم-قطر 2022 المنتظرة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.


وأوقعت القرعة الخاصة بكأس العالم 2022 في قطر منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كل من كرواتيا وكندا و المغرب.
وستكون المباراة الأولى لمنتخب "الشياطين الحمر" في المونديال ضد المنتخب المغربي في مواجهة مقررة يوم 23 نوفمبر بملعب البيت.
وغاب منتخب مصر عن مونديال قطر بعدما خسر في الملحق النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح عقب التعادل في مجموع المباراتين.

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