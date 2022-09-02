بنزرت: الاتفاق على رفع اعتصام عمال مصنع "سيكوفريب" بمنزل جميل

انتظمت، اليوم الجمعة، بمقر ولاية بنزرت، جلسة عمل حول الإشكاليات المهنية والاجتماعية لعمال مصنع "سيكوفريب" بمنزل جميل، أفضت إلى الاتفاق على رفع اعتصام العمّال امام مقر الولاية، وفق ما ذكره والي بنزرت، سمير عبد اللّاوي، سمير عبد اللاوي، لـ"وات"، على هامش إشرافه على الجلسة التي حضرها الكاتب العام للولاية، حمادي بن عمر، والكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل، بشير السحباني، وممثلي الطرف الاجتماعي بالمصنع.

وأضاف الوالي، في تصريح لـ"وات"، أنّه تم الاتفاق كذلك على برمجة جلسة عمل وزارية قريبا عقب إتمام إجراءات مراسلة رئيسة الحكومة في الغرض بما من شأنه حل هذه الازمة التي انعقدت في شأنها عديد جلسات العمل الجهوية.







ومن جانبه، أكد الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل، بشير السحباني، لـ"وات"، أن السلط الجهوية تعهّت بمدّ يد المساعدة للعملة بشان أبنائهم المتمدرسين، علاوة على تمكينهم من بطاقات علاج مجانية، مشيرا إلى أنّه في حال عدم التوصّل إلى حل وعودة نشاط المصنع، سيتم العمل على تنفيذ مبدا تسريح العمال ممن بلغوا سن التقاعد وذلك بالتنسيق مع المتصرف القضائي.

يذكر أن عددا من عمال مصنع "سيكوفريب" للملابس المستعملة المنتصب بالمنطقة الصناعية بمنزل جميل من ولاية بنزرت قد دخلوا في اعتصام مفتوح امام مقر الولاية منذ 11 يوما، للمطالبة باستئناف نشاط المصنع وفضّ إشكال العقلة المسلطة عليه، للمطالبة بمستحقاتهم التي لم يتسلموها طيلة 14 شهرا تاريخ منذ غلق المصنع وغيرها من الاتفاقات التي تم ابرامها مع بقية الهياكل.



