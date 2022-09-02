صفاقس: الاتحاد الجهوي للفلاحة يبدي "انزعاجه واستنكاره للسياسة التي تتوخّاها سلطة الإشراف في التعامل مع الملفات الحارقة لمنظومات الإنتاج"

أبدى الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس "انزعاجه واستنكاره" للسياسة التي تتوخاها سلطة الإشراف وكافة الأطراف المتدخلة في التعامل مع الملفات الحارقة لمنظومات الإنتاج التي تشكو من عديد الصعوبات.







وحمّل الاتحاد، في بيان أصدره اليوم الجمعة، على إثر اجتماع عقدة أمس بمقره بحضور رؤساء الاتحادات المحلية، "المسؤولية كاملة" لسلطة الإشراف في الأوضاع المترديّة وتداعياتها الخطيرة على واقع القطاع الفلاحي، داعيا كافة الأطراف المسؤولة إلى "توخي رؤية واضحة المعالم، مع تشريك أهل المهنة في إعداد المقترحات والتصوّرات، وتنظيم حلقات حوارية لإيجاد حلول حينية حفاظا على ديمومة القطاع وتوفير الأمن الغذائي".

ولوّح الاتحاد الجهوي بالقيام بتحركات احتجاجيّة، قائلا: "ينبّه الاتحاد أن هياكله سوف تتوخى كافة الأشكال النضالية السلمية المتاحة في حال عدم تجاوب سلطة الإشراف للمطالب العادلة والمشروع".



