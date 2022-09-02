العودة المدرسية والجامعية: شركة نقل تونس تخصص 550 حافلة و80 عربة مترو لتامين نقل الحرفاء


Publié le Vendredi 02 Septembre 2022 - 13:51 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أكدت شركة نقل تونس أن الأسطول الجاهز بمناسبة العودة المدرسية والجامعية يوم 15 سبتمبر 2022 سيبلغ نحو 550 حافلة لتأمين نقل الحرفاء بمختلف الشرائح بما في ذلك النقل المدرسي والجامعي والنقل التعاقدي.



وتوقعت شركة نقل تونس، في بلاغ نشرته وزارة النقل، الجمعة، أن يبلغ أسطول عربات المترو، خلال الفترة المذكورة، 80 عربة (40 عربة مزدوجة) و12 عربة على خط تونس - حلق الوادي - المرسى، من مجموع 18




وتنطلق شركة النقل بتونس مع عودة العمل بنظام الحصتين في اعتماد البرمجة الشتوية الرئيسية التي تمتدّ من غرّة سبتمبر 2022 إلى 30 جوان 2023 والتي برمجت لها أسطولا جاهزا للاستغلال يتكون من 490 حافلة و74 عربة مترو، منها 64 عربة متجوّلة (32 عربة مزدوجة)، و10 عربات (عربة جارّة وعربة مجرورة) على الخط تونس -حلق الوادي- المرسى


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