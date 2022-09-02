رسمي: ملعب حديقة الٲمراء بباريس يحتضن مباراة تونس والبرازيل


Publié le Vendredi 02 Septembre 2022 - 13:50 قراءة: 0 د, 30 ث
      
ٲعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الجمعة ٲن المباراة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني التونسي بنظيره البرازيلي، في اطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كٲس العالم قطر 2022، ستقام بملعب حديقة الٲمراء بباريس .
و ٲوردت ان اللقاء سيجرى يوم 27 سبتمبر الجاري بداية من الساعة الثامنة والنصف ليلا بتوقيت فرنسا.

ويتسع ملعب حديقة الامراء بباريس لحوالي 47 الف متفرج، ويعد الملعب الرسمي لفريق باريس سان جيرمان.
يذكر ٲنها المرة الثانية التي سيلتقي فيها المنتخبان التونسي والبرازيلي منذ قرابة 50 سنة.
وكان اللقاء الوحيد بين المنتخبين دار في جوان 1973 بالملعب الٲولمبي بالمنزه، وانتهى لصالح البرازيل بنتيجة 4 - 1.




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