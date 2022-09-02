القصرين: انقطاع ماء الشرب كامل اليوم على جلّ إحياء مدينة القصرين بسبب أشغال صيانة


Publié le Vendredi 02 Septembre 2022 - 12:51 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تسجّل أغلب أحياء مدينة القصرين، كامل اليوم الجمعة، إنقطاعا للماء الصالح للشراب منذ الفترة الصباحية إلى حد الساعة باستثناء المناطق العليا على غرار الزهور، والكرمة، والسلام، والمنار، وذلك بسبب أشغال صيانة الشبكة، وفق مدير إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالقصرين ختام بن رحمة.
وذكر بن رحمة، في تصريح لـ(وات)، أن أشغال الصيانة لا تزال متواصلة حاليا وسيتم فور استكمال الأشغال إرجاع الماء للمتساكنين دون أن يحدّد موعد استكمال الأشغال.

طيفة



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252332



En continu...

Toutes les news...
انتهاء أوسو
الجمعة 02 سبتمبر 2022 | 5 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:18 18:48 15:58 12:26 05:51 04:21
Babnet
34°
 Babnet34° Babnet % 36 :الرطــوبة
تونــس Babnet26°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2638°-2738°-3039°-2937°-29
  • Avoirs en devises
    24001,7

  • (1 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,21150 DT        1$ =3,20922 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 sept)   1223,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   