القصرين: انقطاع ماء الشرب كامل اليوم على جلّ إحياء مدينة القصرين بسبب أشغال صيانة

تسجّل أغلب أحياء مدينة القصرين، كامل اليوم الجمعة، إنقطاعا للماء الصالح للشراب منذ الفترة الصباحية إلى حد الساعة باستثناء المناطق العليا على غرار الزهور، والكرمة، والسلام، والمنار، وذلك بسبب أشغال صيانة الشبكة، وفق مدير إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالقصرين ختام بن رحمة.

وذكر بن رحمة، في تصريح لـ(وات)، أن أشغال الصيانة لا تزال متواصلة حاليا وسيتم فور استكمال الأشغال إرجاع الماء للمتساكنين دون أن يحدّد موعد استكمال الأشغال.





طيفة







