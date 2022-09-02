درجات الحرارة تسجل ارتفاعا ملحوظا خلال الايام المقبلة

كشف المعهد الوطني للرصد الجوي، عن ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من يوم غد السبت 2 سبتمبر 2022 وذلك في اغلب الجهات مع ظهور الشهيلي.







وأفادت نشرة متابعة أصدرها المعهد، الجمعة، ان ارتفاع الحرارة سيكون ملحوظا خاصة يومي الاحد 4 والاثنين 5 سبتمبر لتتراوح القصوى عامة بين 40 و44 درجة ما عدا قرب السواحل وبالمرتفعات أين تكون بين 36 و40 درجة مما يساهم في ظهور خلايا رعدية خاصة في فترات ما بعد الظهر بالمناطق الغربية ثم تشمل محليا الجهات الشرقية.



وينتظر، وفق المصدر ذاته، ان تنخفض الحرارة يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 لتعود الى الارتفاع مجددا بأغلب الجهات يومي الاربعاء 7 والخميس 8 سبتمبر 2022 .









