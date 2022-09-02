درجات الحرارة تسجل ارتفاعا ملحوظا خلال الايام المقبلة


Publié le Vendredi 02 Septembre 2022 - 12:23 قراءة: 0 د, 32 ث
      
كشف المعهد الوطني للرصد الجوي، عن ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من يوم غد السبت 2 سبتمبر 2022 وذلك في اغلب الجهات مع ظهور الشهيلي.


وأفادت نشرة متابعة أصدرها المعهد، الجمعة، ان ارتفاع الحرارة سيكون ملحوظا خاصة يومي الاحد 4 والاثنين 5 سبتمبر لتتراوح القصوى عامة بين 40 و44 درجة ما عدا قرب السواحل وبالمرتفعات أين تكون بين 36 و40 درجة مما يساهم في ظهور خلايا رعدية خاصة في فترات ما بعد الظهر بالمناطق الغربية ثم تشمل محليا الجهات الشرقية.

وينتظر، وفق المصدر ذاته، ان تنخفض الحرارة يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 لتعود الى الارتفاع مجددا بأغلب الجهات يومي الاربعاء 7 والخميس 8 سبتمبر 2022 .




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252329



En continu...

Toutes les news...
انتهاء أوسو
الجمعة 02 سبتمبر 2022 | 5 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:18 18:48 15:58 12:26 05:51 04:21
Babnet
34°
 Babnet34° Babnet % 36 :الرطــوبة
تونــس Babnet26°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2638°-2738°-3039°-2937°-29
  • Avoirs en devises
    24001,7

  • (1 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,21150 DT        1$ =3,20922 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 sept)   1223,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   