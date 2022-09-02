المحكمة الإدارية تضع دليلا للنفاذ إلى القضاء الإداري بلغة "برايل"


Publié le Vendredi 02 Septembre 2022 - 14:19 قراءة: 0 د, 28 ث
      
وضعت المحكمة الإدارية دليل المواطن للنفاذ إلى القضاء الإداري بلغة "برايل"، وذلك وفق ما ورد في بلاغ أصدرته المحكمة اليوم الجمعة.


وأفادت المحكمة بأن إصدار الدليل يأتى في إطار مبادرة مجتمعية لدعم ذوي الاحتياجات الخصوصية خاصة ذوي الصعوبات البصرية والمكفوفين، ومن أجل عدالة إدارية متاحة وفعّالة لكافة المواطنين.

وتهدف المبادرة إلى تقديم مرجع لمستخدمي طريقة برايل قصد تحسين معرفتهم بحقوقهم والمؤسسات القانونية المعنيّة والآليات السهلة والناجعة التي تمكّنهم من النفاذ إلى القضاء الإداري.

وأضافت المحكمة في بلاغها ، أنه تم إعداد المشروع بالشراكة مع المنظمة الدولية للتقريرعن الديمقراطية ومجموعة من الشركاء بالمجتمع المدني.

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