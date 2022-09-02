الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلن عن مواعيد مسابقاته

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم / الكاف/ امس عن مواعيد البطولات الرياضية التي سينظمها بداية من سبتمبر الحالي حتى جانفي 2023.

واختار ال"كاف" يوم 10 سبتمبر الجاري موعدا لإقامة مباراة ال"سوبر" الإفريقي والتي ستجمع بين فريقي الوداد المغربي الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا ونهضة بركان المغربي الحاصل على كأس الاتحاد الإفريقي.





وذكر /كاف/ أن قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي 2023 ستقام خلال شهر نوفمبر المقبل في مصر لكنه لم يحدد اليوم بعد.

كما حدد أيضا موعد قرعة دور الـ32 لملحق بطولة كأس الاتحاد الإفريقي والتي ستقام يوم 18 أكتوبر المقبل، حيث يقام هذا الدور مع الخاسر من دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على أن تبدأ مباريات الدور التمهيدي للبطولتين خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأضاف /الكاف/ أن بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين ستقام في الجزائر ابتداء من 13 جانفي وحتى الرابع من فيفري2023.



