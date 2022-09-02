بودن تبحث ووزراء المالية والتجارة والفلاحة التحضير لميزانية الدولة 2023 وتوفير موارد لإنهاء الثلاثي الأخير 2022


Publié le Vendredi 02 Septembre 2022 - 11:40 قراءة: 0 د, 29 ث
      
مثل التحضير لميزانية الدولة لسنة 2023 وضرورة توفير الموارد لإنهاء الثلاثي الأخير من سنة 2022، احد المحاور التي تناولتها جلسة جمعت، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، ووزراء المالية والتجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة، الجمعة.


وتطرقت الجلسة التي انعقدت، أمس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، الى مسألة غلاء الأسعار وغياب بعض المواد الاستهلاكية وضرورة توفيرها للمواطن رغم صعوبات التزود.

واهتمت بودن ووزراء المالية والتجارة والفلاحة، خلال ذات اللقاء، بحسن الاستعداد لانطلاق الموسم الفلاحي وأهمية توفير البذور والمشاتل إضافة الى مشكل شح المياه وضرورة العمل على تجاوز هذا الاشكال، وفق المصدر ذاته


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