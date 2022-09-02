تونس تتحصل على الجائزة الأولى للبطولة الدولية الأولى للاختراع والبحث العلمي

تحصلت تونس يوم الخميس ، على الجائزة الأولى للبطولة الدولية الأولى للاختراع والبحث العلمي ، المنتظمة في اطار تظاهرة " تيكاد للتجديد 2022" وعلى هامش ندوة طوكيو الدولية للتنمية بافريقيا (تيكاد8)







ومنحت رئيسة الحكومة نجلاء بودن الجائزة الأولى في فئة المخترعين إلى بسمة حاج قاسم الأستاذة الجامعية والباحثة في مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس لاختراعها مستحضر صيدلاني قوي مضاد للنزيف.



وأحرز على الجائزتين الثانية والثالثة على التوالي فريق من المملكة العربية السعودية لاختراعه أداة تشخيص لاستمال العين ، وفريق من الكويت لاختراعه تجهيزات فضائية تعتمد على تقنية إنترنات الأشياء.



وفي فئة "الباحث" ، مُنحت الجائزة الأولى لفريق تونسي مكون من خمسة أعضاء عن تطبيق بحث حول التقنيات الطبية للمساعدة على تشخيص الامراض الدقيقة



وذهبت الجائزة الثانية والثالثة من نفس الفئة إلى الأردن



في ما يتعلق بالدورة الثالثة للمسابقة الوطنية للاختراعات ، مُنحت جوائز لمعهد باستور بتونس (المرتبة الأولى) ، ومركز البيوتكنولوجيا بصفاقس ، ومركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية.



كما تم منح الجوائز للمخترعين المستقلين. وذهبت الجائزة الأولى إلى الفائز الذي اخترع نظامًا رقميًا للإنذار الصوتي في الطرقات من خلال استعمال إشارات الطريق الرقمية بالأشعة تحت الحمراء



وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بو كثير بالمناسبة على أن " الشركات الإفريقية ، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة والناشئة ، يجب أن تغتنم فرص البحث والابتكار لتحسين وضعها في سياق التطورات التكنولوجية".

















