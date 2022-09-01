تقدم المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل، محور لقاء بودن بالطبوبي


Publié le Jeudi 01 Septembre 2022 - 21:26 قراءة: 0 د, 44 ث
      
خصص لقاء جمع رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، مساء الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، "للحديث حول تقدم المفاوضات القائمة بين الحكومة ووفد اتحاد الشغل".


وقدم الأمين العام للاتحاد، بالمناسبة، لرئيسة الحكومة، تقريرا حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية للخروج من الأزمة، والذي أعده عدد من خبراء الاتحاد"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وكان الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل، سامي الطاهري، قال في وقت سابق اليوم، إن الاتحاد لم يتوصل خلال الجلسة التفاوضية المنعقدة أمس الأربعاء مع الحكومة سوى إلى إعادة صياغة المنشور عدد 20 بشكل توافقي، مؤكدا "وجود تباين في الرؤى بين الاتحاد والحكومة بشأن عديد النقاط الخلافية".


ومن المنتظر أن يجتمع وفد من اتحاد الشغل مع وفد حكومي غدا الجمعة لمواصلة التفاوض حول مجموعة من الملفات العالقة، من بينها تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021، ومناقشة تفاصيل الزيادة في الأجور، وإلغاء المساهمة التضامنية، وإصلاح المؤسسات العمومية.





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