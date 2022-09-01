المهدية: 53 حضيرة أشغال مفتوحة في عدد من المؤسسات التربوية

أفاد مدير البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية، هيثم صالح، الخميس، بأن 53 حضيرة أشغال يجري تنفيذها في عدد من المؤسسات التربوية بالجهة.





وأوضح صالح أن الحضائر المفتوحة تستهدف الصيانة والتهيئة وبناء أقسام جديدة، علاوة على المطاعم وأسوار المدارس والمعاهد.وبين المتحدث، خلال جلسة بمقر الولاية خصصت للنظر في الاستعدادات للعودة المدرسية، أن العدد الجملي للمشاريع في قطاع التربية (في مختلف الأطوار، على غرار الاستشارات والدراسات..)، ناهز 153 مشروعا.وأشار، من جهة أخرى، إلى أنه جرى إبرام اتفاقيتين مع المجتمع المدني والبلديات قصد المساعدة على تلافي العديد من العراقيل. وقد تم في هذا الصدد بناء قاعتين بمدرستين ابتدائيتين.ودعا صالح جميع المتدخلين لمعاضدة مجهود تجهيز المؤسسات التربوية، مبينا أن صفقة لاقتناء التجهيزات تم ابرامها بقيمة 250 ألف دينار، فضلا عن اقتناء ألف طاولة تدريس.وأضاف المتدخل أن جمعية قطرية تعهدت بالتكفل ببناء مدرسة ابتدائية بالسواسي بكلفة 5ر2 مليون دينار، إلى جانب التدخل في أشغال مطعم جامعي برجيش بنفس الكلفة.وتعهد مقاول أشغال معهد ابن رشد بالشابة بالانتهاء من تجهيز ست قاعات قبل يوم 10 سبتمبر الجاري، فيما تمت الموافقة على الاستشارة المتعلقة بمعهد أبو القاسم الشابي بنفس المنطقة.وحصر صالح النقص في اليد العاملة بالمؤسسات التربوية في حدود 13 عاملا، بعدما جرى انتداب 21 عاملا جديدا، بينما سيجري تعيين 6 مديرين بمدارس لا يتوفر بها من يشغل هذه الخطة.