سيدي بوزيد: اختتام الدورة الثانية لمهرجان الفروسية بمنطقة "القرعة الصغرى" بمعتمدية السبالة

اختتمت مساء اليوم الخميس فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الفروسية بمنطقة "القرعة الصغرى" التابعة لمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد، بعروض متنوعة في الفروسية بمشاركة مجموعة من الفرسان وبحضور آلاف المتفرجين.





وبين مدير مهرجان الفروسية ب"القرعة الصغرى"، وحيد البرهومي في تصريح ل"وات"، أنه على خلفية نجاح الدورة الأولى للمهرجان، وبهدف المحافظة على الموروث الجهوي في الفروسية، ولتأسيس مهرجان خاص بالتراث في منطقة "القرعة الصغرى" بمعتمدية السبالة، تم تنظيم الدورة الثانية للمهرجان بمجموعة من العروض على امتداد يومين.وبين أن فقرات المهرجان تمثلت في عروض الفروسية و"المداوري" وسباقات الخيول والغناء والرقص الشعبي، وقد لاقت إقبالا كبيرا من أبناء المنطقة ومن عدد من سكان المعتمديات المجاورة.وأوضح وحيد البرهومي أن المهرجان تم تمويله للمرة الثانية من أبناء المنطقة، في غياب تام للمساعدة من طرف السلط المحلية.يذكر أن معتمدية السبالة ذات خصوصية في عروض الفروسية، ويتواجد بها أكثر من 30 فارسا يقدمون عروضا في الفروسية في مختلف ولايات الجمهورية.وقال عدد من المتابعين للمهرجان في تصريحات متطابقة ل"وات"، إن فعاليات المهرجان مثلت متنفسا لسكان المناطق الريفية، في ظل الغياب الكلي للتظاهرات الثقافية في المنطقة، وفي ظل عدم توفر فضاءات ترفيه.كوثر