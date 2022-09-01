مدرسة الطيران ببرج العامري تنظم الأيام العلمية السابعة حول التصنيع في مجال الطائرة دون طيار ومضاداتها


Publié le Jeudi 01 Septembre 2022 - 20:15 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تنظم مدرسة الطيران ببرج العامري أيام 15 و16 و17 نوفمبر المقبل، بالشراكة مع مركز البحوث العسكرية، وشركة "تالنات"، الأيام العلمية السابعة حول التصنيع في مجال الطائرة دون طيار ومضاداتها.


وتهدف هذه الأيام، وفق بلاغ صادر، الخميس، عن وزارة الدفاع الوطني، إلى الإطلاع على المستجدات العالمية في مجال الطائرة دون طيار من زاوية التصنيع، وكذلك التقنيات المستعملة في عملية التصدي لها.

ويتضمن برنامج الندوة جملة من المحاور، وهي التصنيع ونقل التكنولوجيا، وطرق تطوير الطائرة دون طيار، والتحكم والاتصالات، والأنظمة المضادة للطائرات دون طيار، والتطبيقات المستجدة في المجال.


كما تشتمل فعاليات الندوة على ورشات عمل ودروس تكوينية وعرض لآلات ومعدات من قبل أساتذة وأخصائيين رفيعي المستوى من تونس ومن الخارج.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252303



En continu...

Toutes les news...
الخميس 01 سبتمبر 2022 | 4 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:20 18:50 15:58 12:26 05:50 04:20
Babnet
29°
 Babnet34° Babnet % 48 :الرطــوبة
تونــس Babnet26°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2635°-2638°-2736°-3039°-28
  • Avoirs en devises
    24001,7

  • (1 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,21150 DT        1$ =3,20922 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 sept)   1223,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   