مدرسة الطيران ببرج العامري تنظم الأيام العلمية السابعة حول التصنيع في مجال الطائرة دون طيار ومضاداتها

تنظم مدرسة الطيران ببرج العامري أيام 15 و16 و17 نوفمبر المقبل، بالشراكة مع مركز البحوث العسكرية، وشركة "تالنات"، الأيام العلمية السابعة حول التصنيع في مجال الطائرة دون طيار ومضاداتها.





وتهدف هذه الأيام، وفق بلاغ صادر، الخميس، عن وزارة الدفاع الوطني، إلى الإطلاع على المستجدات العالمية في مجال الطائرة دون طيار من زاوية التصنيع، وكذلك التقنيات المستعملة في عملية التصدي لها.ويتضمن برنامج الندوة جملة من المحاور، وهي التصنيع ونقل التكنولوجيا، وطرق تطوير الطائرة دون طيار، والتحكم والاتصالات، والأنظمة المضادة للطائرات دون طيار، والتطبيقات المستجدة في المجال.كما تشتمل فعاليات الندوة على ورشات عمل ودروس تكوينية وعرض لآلات ومعدات من قبل أساتذة وأخصائيين رفيعي المستوى من تونس ومن الخارج.