المنستير: انطلاق أشغال المنتدى الاقتصادي الجهوي بجمّال بمشاركة 30 شابا وشابة من حاملي أفكار المشاريع

انطلقت، اليوم الخميس، بمركز الفنون بجمال من ولاية المنستير، فعاليات الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي الجهوي، ببادرة من الغرفة الفتية العالمية بجمال وبالتعاون مع المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالمنستير، ومركز الأعمال بالمنستير، والمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ومكتب التشغيل بجمّال، وذلك إلى غاية 4 سبتمبر الجاري بمشاركة 30 شابا وشابة من الجهة حاملين لأفكار مشاريع متنوعة.





وأبرز المدير التنفيذي للغرفة الفتية العالمية بجمّال، محمّد الهادي البوعزيزي، في تصريح لـ"وات"، أن الغرفة الفتية بادرت بتنظيم هذا المنتدى للتشجيع على الأنشطة الاقتصادية بجمال، ولتوفير فرصة للباعثين للتكوين، مؤكدا أن من شأنه تقديم الإضافة لهم.ويشمل برنامج المنتدى، وفق ذات المصدر، 3 دورات تكوينية حول كيفية بعث مشروع، وكيفية تمويل المشروع، وحول رقمنة المشاريع والتسويق الالكتروني، وسيخصص اليوم الرابع والأخير لتقديم المشاريع واختيار أفضل مشروع ليشارك في أحد المعارض بقصر المعارض بالساحل حسب خصوصية المشروع المتوّج.من جانبه، أكد والي المنستير، منذر بن السيك علي، خلال افتتاح أشغال هذه التظاهرة الاقتصادية، على أهمية هذا المنتدى الذي يجمع بين البعدين الاقتصادي والثقافي ويمثّل فرصة لتكوين الشباب حتّى يكونوا فاعلين على المستوى الذاتي وفي محيطهم الاجتماعي والاقتصادي المحلي والوطني.وحثّ الوالي المشاركين والمشاركات في المنتدى على ضرورة المثابرة وحسن توظيف الإمكانيات لتحقيق نجاح مشاريعهم، وضمان ديمومتها، مؤكدا أنّ أية مبادرة شبابية وفكرة بناءة ستجد كلّ الدعم من مختلف هياكل الدولة ومصالحها.يشار إلى أن مركز الفنون بجمال قد أحث مؤخرا ببادرة من باعث شاب كان يقيم بالخارج واختار العودة إلى أرض الوطن والاستثمار في تونس.