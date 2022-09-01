افتتاح فعاليات الدورة التأسيسية لتظاهرة الأيام الثقافية لبلدية النور بولاية القصرين

وسط حضور جماهري متوسط، إفتتحت، اليوم الخميس، بديوان تنمية الوسط الغربي بالقصرين المدينة، فعاليات الدورة التأسيسية لتظاهرة "الأيام الثقافية لبلدية النور" لتتواصل على مدى اليومين المقبلين.





وتأتي هذه التظاهرة الثقافية الترفيهية ببادرة من جمعية تصحيح المسار بالجهة و"قرين القصرين"، وبلدية النور، والمندويية الجهوية للثقافة وتهدف بالخصوص إلى خلق حاضنة ثقافية ترفيهية لمتساكني حي النور والأحياء المجاورة له بمختلف فئاتهم وشرائحهم، وتقريب الفعل الثقافي منهم في ظلّ ما يشهده هذا الحي من ركود ثقافي كبير.وتضمّن اليوم الافتتاحي لهذا المولود الثقافي الجديد، مداخلتين فكريتين فلسفيتين الأولى حول " الفن المعاصر بين الخصوصية العربية وإكراهات الواقع في ربوع القصرين" للدكتور والباحث في علم الأديان، صحبي عمري، الذي حاول التطرّق الى جدليّة الأصالة الثقافية والوفاء للهوية العربية الإسلامية انطلاقا من النصوص التي تُقَدّمُ في الحقل الفني والثقافي سواء منها المسرحية أو الغنائية، أو عبر الجداريات، فيما تعلقت المداخلة الثانية بـ "المجال الولائي بولاية القصرين من خلال مؤرخي الجهة" قدمها الأستاذ توفيق سعدي، وهي مداخلة نظرية حاول من خلالها صاحبها تشكيل ملامح التصوّف بجهة القصرين التي عرفت مؤخرا المجال الولائي على غرار ولايات القيروان، وسوسة، وصفاقس وتونس، مع الإحاطة بالمجال الولائي بافريقية والمشرق.وقد تخلّل هاتين المداخلتين وصلات موسيقية طربية مع الموسيقي وعازف العود ابن الجهة محرز العبيدي استمتع بها الحضور وتفاعل معها .ويوم غد الجمعة ، تمت برمجة تظاهرة تنشيطية ترفيهية موجهة للأطفال وعائلاتهم بفضاء المركب الرياضي والترفيهي بحي المنار فيما سيتم في اليوم الختامي تقديم عرض موازين للفنان عماد التونسي، مع تكريم ثلة من الشخصيات الجهوية الفاعلة في الحقل الثقافي والفني والتربوي وذلك بفضاء الحديقة العمومية بحي القضاة.وفي تصريح لـ(وات)، ذكر مدير الدورة التأسيسية للأيام الثقافية لبلدية النور، عبد الحميد حيزي، أنه في ظلّ عدم وجود تظاهرات ثقافية وتنشيطية تشد شباب حي النور وتبرز طاقاته وابداعاته وتحميه من المخاطر المحيطة به فتمّ للغرض التفكير في التأسيس لهذه التظاهرة الثقافية الترفيهية، انطلقت بفقرات بسيطة في انتظار تطويرها لتصبح مهرجان قائم الذات.ومن جهته، أكد الدكتور والباحث في علم الأديان أصيل الجهة، صحبي عمري، أن " الشباب كلما إستملته إلى أمر ما الا وكان مستعدا وكانت له من الطاقات ما يجعله حاضرا ومساهما ومثريا وموسعا، مشدّدا على أهمية ارساء مثل هذه التظاهرات في سبيل تكريس ثقافة الاسهام والمشاركة .وبينت رئيسة بلدية النور ، فاطمة محمود، في تصريح لـ(وات)، أن متساكني بلدية النور وأطفالهم ، المتعطشين للفعل الثقافي ، سيكونون على موعد مع مهرجان صيفي خاص بهم، حيث سيتم في إطار الدورة التأسيسية للأيام الثقافية لبلدية النور التأسيس لهذا المهرجان وإرساء هيئة مديرة له في سبيل تمكين الأهالي من حقهم في الفن والثقافة والترفيه.