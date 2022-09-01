تطاوين: إنجاز 454 مسكنا اجتماعيا ودعوة ملحة للمؤسسات العقاريّة الوطنية لبعث أحياء سكنية بالجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل

أنجزت الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بتطاوين 454 مسكنا اجتماعيا من جملة 481 مسكنا مبرمجا في اطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بكلفة جملية تقدّر بحوالي 10 ملايين دينار، بما في ذلك 27 مسكنا يجري انجازها حاليا بنسبة تتجاوز 80 بالمائة.

وتنقسم هذه المساكن، وفق ما أفادت به رئيسة مصلحة الاسكان بالادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بتطاوين، ليلى عبد المولى، في تصريح لـ"وات"، الى 64 مسكنا معوّضا للمساكن البدائية على عين المكان بكلفة تجاوزت 1.5 مليون دينار، وتوسعة 214 مسكنا بحوالي 4 ملايين و127 الف دينار وذلك ضمن برنامج سنة 2014 المنجز عن طريق المقاولات.





كما تمّت، في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لسنة 2016 الذي انجز عبر آلية البناء الذاتي، توسعة واعادة بناء 59 مسكنا بأكثر من مليون ومائة الف دينار، وبناء 144 مسكنا في مكان اخر باكثر من 3 ملايين و21 الف دينار.

وكانت اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي بولاية تطاوين صادقت خلال جوان الماضي، وفق ذات المصدر، على قائمة تضم 76 منتفعا بمساكن بكلفة جملية قدرت بمليونين و54 الف دينار.

وقالت عبد المولى إن "ادارتها لم تتمكن من بعث احياء سكنية جماعية في اطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بسبب عدم وجود الرصيد العقاري المناسب في جميع المعتمديات لانجاز البناءات حتى العمودية منها".



ولفتت الى ان الشركات الوطنية المعنية بالاسكان على غرار الشركة العقارية للبلاد التونسية، وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية لم تنجز اي مشروع في ولاية تطاوين منذ ما يزيد عن 5 عقود خلت، مؤكدة على أهمية مساهمة هذه المؤسسات ومختلف الباعثين العقاريين في بعث احياء سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل على غرار بقية الجهات الاخرى.



كما تمّت، في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لسنة 2016 الذي انجز عبر آلية البناء الذاتي، توسعة واعادة بناء 59 مسكنا بأكثر من مليون ومائة الف دينار، وبناء 144 مسكنا في مكان اخر باكثر من 3 ملايين و21 الف دينار.وكانت اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي بولاية تطاوين صادقت خلال جوان الماضي، وفق ذات المصدر، على قائمة تضم 76 منتفعا بمساكن بكلفة جملية قدرت بمليونين و54 الف دينار.وقالت عبد المولى إن "ادارتها لم تتمكن من بعث احياء سكنية جماعية في اطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بسبب عدم وجود الرصيد العقاري المناسب في جميع المعتمديات لانجاز البناءات حتى العمودية منها".ولفتت الى ان الشركات الوطنية المعنية بالاسكان على غرار الشركة العقارية للبلاد التونسية، وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية لم تنجز اي مشروع في ولاية تطاوين منذ ما يزيد عن 5 عقود خلت، مؤكدة على أهمية مساهمة هذه المؤسسات ومختلف الباعثين العقاريين في بعث احياء سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل على غرار بقية الجهات الاخرى.