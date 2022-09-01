إحباط 24 عملية هجرة غير نظامية وانقاذ 362 شخصا الليلة الماضية (الحرس)


Publié le Jeudi 01 Septembre 2022 - 13:53 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أحبطت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط والساحل والجنوب ، الليلة الماضية، 24 عملية هجرة غير نظامية وأنقذت 362 شخصا ، حسب ما أورده المتحدث الرسمي باسم الحرس اليوم الخميس بصفحته الرسمية في الفايسبوك.


وأضاف المصدر ذاته ، أن عدد التونسيين الذين تم إنقاذهم بلغ 277 شخصا، في حين ينحدر البقية من جنسيات افريقية مختلفة، مشيرا الى أنه تم حجز 18 مركبا بحريا، و16 محركا ، ومبلغا ماليا من العملات الأجنبية والتونسية.

كما تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات سوسة وصفاقس وقلعة الأندلس والقيروان والمهدية من ضبط 65 شخصا من بينهم 13 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة بصدد التحضير للقيام بعمليات هجرة غير نظامية.


وأبرز الناطق الرسمي أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.




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