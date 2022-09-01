تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعات 2023 بسبب كورونا


Publié le Jeudi 01 Septembre 2022 - 14:38 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الخميس أن بطولة العالم داخل القاعات المقرر إقامتها في نانجينغ الصينية ما بين 17 و19 مارس 2023 تأجلت إلى موعد لاحق بسبب استمرار تطبيق القيود الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد في الصين.


وكان من المقرر في البداية أن تستضيف نانجينغ بطولة العالم داخل القاعات في 2020 والتي تأجلت أولا حتى مارس 2021 ثم تأجلت مرة أخرى إلى مارس 2023 بسبب استمرار الجائحة.

وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى في بيان "اتخذ قرار التأجيل بموافقة اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد الصيني لألعاب القوى بسبب استمرار الإجراءات الوقائية للتصدي للجائحة".

وستقام النسخة المقبلة من بطولة العالم داخل القاعات في جلاسجو الاسكتلندية ما بين الأول والثالث من مارس 2024.

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