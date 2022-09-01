بطولة العالم للكرة الطائرة - تونس مع بولونيا " البلد المنظم وبطل العالم" في ربع النهائي

تاهل المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة للاكابر الى ربع نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة (بولونيا و سولوفينيا 2022 ) .

وسيلاقي المنتخب الوطني بطل افريقيا يوم الاحد )بداية من الساعة الثامنة مساء ( س20.00 بتوقيت تونس( في ربع النهائي للبطولة منتخب بولونيا البلد المنظم وبطل العالم



وانهزم المنتخب التونسي امس امام نظيره الصربي بنتيجة 3-صفر تفاصيلها 27-29 و15-25 و 17-25 وذلك في اطار مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى لبطولة العالم التي تحتضنها بولونيا و سولوفينيا.وكان المنتخب التونسي قد فاز في الجولة الاولى على منتخب البورتوريكو بنتيجة 3-صفر قبل ان ينهزم امام منتخب اوكرانيا 3-صفر خلال منافسات الجولة الثانية.