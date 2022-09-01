عطب كهربائي محطة تحلية المياه بجزيرة جربة يتسبب في اضطراب تزويد معتمدياتها بالماء منذ امس الأربعاء


Publié le Jeudi 01 Septembre 2022 - 12:13 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تسبّب عطب كهربائي مفاجئ طرأ على محطة تحلية مياه البحر بجزيرة جربة في اضطراب توزيع الماء الصالح للشراب بمعتمديات الجزيرة منذ امس الأربعاء، وفق ما ورد في بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الخميس.


ورجحت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، ان تعود عملية التزويد بصفة طبيعية بعد انتهاء الاشغال التي تجري بشكل متواصل، ودون ان تحدد سقفا زمنيا لذلك.

وأوضحت الشركة في ذات البلاغ ان فرقها الفنية كانت شرعت بمعاضدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز في معاينة التجهيزات المعطّبة في الابان




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