الكاف: شركة أسمنت أم الاكليل بتاجروين تنفي توقف نشاطها التجاري

أعلنت شركة أسمنت أم الاكليل الوطنية بتاجروين الواقعة جنوب ولاية الكاف في بيان توضيحي عن تواصل نشاط الشركة بصفة مسترسلة، مفنّدة بذلك الاشاعات التي راجت حول توقف نشاطها بداية من اليوم الخميس غرة سبتمبر الجاري.







وأوضح البيان أن الشركة برمجت توقفا فنيّا بداية من 15 سبتمبر الجاري إلى غاية 05 أكتوبر والذي كان مبرمجا بداية من غرة سبتمبر، نتيجة تأخر عملية استلام الأكمام الجديدة (للحد من انبعاث الغبار) من المزود الأجنبي لأسباب خارجة عن نطاق الشركة والدولة التونسية.

يذكر ان عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" قد تداولت أخبارا تفيد بتوقف الشركة عن نشاطها بسب صعوبات مالية خانقة تعاني منها هذه المؤسسة الوطنية منذ فترة طويلة، وهو ما نفته إدارة المؤسسة في بيانها التوضيحي.



