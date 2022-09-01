الكاف: شركة أسمنت أم الاكليل بتاجروين تنفي توقف نشاطها التجاري


Publié le Jeudi 01 Septembre 2022 - 11:47 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أعلنت شركة أسمنت أم الاكليل الوطنية بتاجروين الواقعة جنوب ولاية الكاف في بيان توضيحي عن تواصل نشاط الشركة بصفة مسترسلة، مفنّدة بذلك الاشاعات التي راجت حول توقف نشاطها بداية من اليوم الخميس غرة سبتمبر الجاري.


وأوضح البيان أن الشركة برمجت توقفا فنيّا بداية من 15 سبتمبر الجاري إلى غاية 05 أكتوبر والذي كان مبرمجا بداية من غرة سبتمبر، نتيجة تأخر عملية استلام الأكمام الجديدة (للحد من انبعاث الغبار) من المزود الأجنبي لأسباب خارجة عن نطاق الشركة والدولة التونسية.
يذكر ان عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" قد تداولت أخبارا تفيد بتوقف الشركة عن نشاطها بسب صعوبات مالية خانقة تعاني منها هذه المؤسسة الوطنية منذ فترة طويلة، وهو ما نفته إدارة المؤسسة في بيانها التوضيحي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252272



En continu...

Toutes les news...
الخميس 01 سبتمبر 2022 | 4 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:20 18:50 15:58 12:26 05:50 04:20
Babnet
33°
 Babnet34° Babnet % 43 :الرطــوبة
تونــس Babnet26°
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2634°-2639°-2738°-2938°-29
  • Avoirs en devises
    24124,9

  • (31 aout)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,21666 DT        1$ =3,20412 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 aout)   423,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   