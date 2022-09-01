الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية تتولى بداية من 1 سبتمبر الجاري، مهمة المراقبة الفنية للمنتجات الغذائية عند التصدير

تتولى بداية من اليوم الخميس، 1 سبتمبر 2002، الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مهمة المراقبة الفنية للمنتجات الغذائية عند التصدير، التي كانت تؤمنها مصالح الديوان التونسي للتجارة، وفق ما جاء في بلاغ مشترك وجهته، اليوم، إلى المصدرين، كل من وزارة الصحة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات.







ويأتي هذا الإجراء، عملا بأحكام القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات.



ويتم إيداع مطالب المراقبة الفنية عند التصدير من طرف المصدّر أو من ينوبه، وفق ذات البلاغ، بمقرّ الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الكائن بمنطقة مونبليزير بتونس العاصمة، أو عن طريق الفاكس على الرقم 71901317 أو عن طريق البريد الإلكتروني : insspaucte@rns.tn





وستتولى الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مهام المراقبة الفنية عند التصدير طبقا للنصوص القانونية والترتيبية والإجراءات المعتمدة حاليا، إلى حين إصدار النصوص التطبيقية للقانون عدد 25 لسنة 2019.







ويأتي هذا الإجراء، عملا بأحكام القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات.ويتم إيداع مطالب المراقبة الفنية عند التصدير من طرف المصدّر أو من ينوبه، وفق ذات البلاغ، بمقرّ الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الكائن بمنطقة مونبليزير بتونس العاصمة، أو عن طريق الفاكس على الرقم 71901317 أو عن طريق البريد الإلكتروني : insspaucte@rns.tnوستتولى الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مهام المراقبة الفنية عند التصدير طبقا للنصوص القانونية والترتيبية والإجراءات المعتمدة حاليا، إلى حين إصدار النصوص التطبيقية للقانون عدد 25 لسنة 2019.