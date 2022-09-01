توسن تشارك في بطولة افريقيا لتنس الطاولة في الجزائر من 4 الى 9 سبتمبر الجاري


Publié le Jeudi 01 Septembre 2022 - 14:49 قراءة: 0 د, 19 ث
      
يشارك المنتخب الوطني لتنس الطاولة في البطولة الافريقية للأمم للأكابر والكبريات من 02 إلى 09 سبتمبر الجاري بالجزائر
ومن جهة اخرى اعلن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة ان العاصمة الاردنية عمان ستستضيف اجتماعات الاتحاد الدولي للعبة من 4 الى 6 دسيمبر المقبل

.وكانت ستة بلدان ترشحت لاستضافة الحدث منها تونس التي ستنظم في النصف الثاني من ديسمبر المقبل بطولة العالم للاواسط لتنس الطاولة.


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