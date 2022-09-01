نتائج زيارة باريس، لاسيما بخصوص التأشيرات والاستعدادات للعودة المدرسية، محورا لقاء سعيد ببودن

تناول لقاء جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الاربعاء بقصر قرطاج، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، زيارة رئيسة الحكومة إلى باريس (من 29 إلى 31 أوت)، والنتائج التي أثمرتها الاتصالات والمحادثات التي أجرتها مع السلطات الفرنسية، في عدة مجالات، ومنها خاصة إضفاء مزيد من المرونة على إجراءات منح التأشيرة.







كما تطرق اللقاء إلى "سير عدد من المرافق العمومية، والاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية"، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي مقتضب صادر، مساء الاربعاء، عن رئاسة الجمهورية.





