رئيس الدولة يدعو خلال لقائه بوزير الداخلية إلى العمل على مقاومة الاحتكار ومراقبة مسالك التوزريع

دعا رئيس الجمهورية، قيس سعيد، وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، خلال لقاء جمعهما يوم الاربعاء بقصر قرطاج، إلى العمل، خلال هذه الفترة، على بذل جهود أكبر في مجال مقاومة الاحتكار ومراقبة مسالك التوزيع، بالتنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات وباقي الجهات المعنية.







كما تناول اللقاء جملة من المواضيع المتصلة بالوضع الأمني في البلاد، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.



وكلف رئيس الدولة وزير الداخلية بتبليغ القوات الأمنية شكره على ما بذلوه من جهود للمساهمة في إنجاح ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا (تيكاد8) التي انعقدت بتونس أواخر الأسبوع المنقضي.









كما تناول اللقاء جملة من المواضيع المتصلة بالوضع الأمني في البلاد، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.وكلف رئيس الدولة وزير الداخلية بتبليغ القوات الأمنية شكره على ما بذلوه من جهود للمساهمة في إنجاح ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا (تيكاد8) التي انعقدت بتونس أواخر الأسبوع المنقضي.